القصف المدفعي يطال عدة مناطق في غزة بعد يوم دامٍ خلّف 19 شهيدًا

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، قصفه المدفعي وإطلاق النار في عدة مناطق بقطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الميدانية، وذلك عقب يوم دامٍ أسفر عن استشهاد 19 مواطنًا وإصابة العشرات.

وأفاد مراسل الرسالة نت بأن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإنارة وتحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيّرة غربي المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج، كما تعرضت المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح لقصف مدفعي، إلى جانب استهداف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وكانت غارات الاحتلال الجوية قد أسفرت منذ فجر أمس وحتى ساعات المساء عن استشهاد 19 مواطنًا وإصابة العشرات، إضافة إلى تدمير ثلاثة منازل وشقق سكنية، إثر أكثر من عشر غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء أكثر من 1030 شهيدًا وإصابة المئات، نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة واستمرار استهداف المدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة.