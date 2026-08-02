حماس: القصف الإسرائيلي المسعور يهدف لتعطيل التفاهمات ونطالب الوسطاء بالتحرك

قالت حركة حماس إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح اليوم، وأدى إلى استشهاد أكثر من 18 مواطناً ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني، يمثل “تصعيداً متعمداً” تنتهجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، بمن فيهم الإدارة الأمريكية، لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي تصريح صحفي، وصفت الحركة القصف بأنه “إجرامي ومسعور”، مطالبة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم، وإدانة ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الفلسطينيين، وإلزامها بوقف عدوانها بموجب الاتفاق.

وأكدت حماس أن ما ترتكبه إسرائيل من أفعال “وحشية” يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك على المستويين الرسمي والقانوني لمحاسبة قادة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي قالت إنه لا يزال يواجه خطر الإبادة والتهجير.