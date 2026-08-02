يويفا يطالب إنفانتينو بالاستقالة.. أو مواجهة تصويت لسحب الثقة داخل فيفا

صعّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موقفه تجاه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، مطالبًا إياه بالاستقالة، وملوحًا باللجوء إلى تصويت لسحب الثقة في حال تمسكه بمنصبه، وذلك على خلفية الأزمة التي أثارها مشروع بيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم.

وبحسب تقارير إعلامية دولية، يقود “يويفا” تحركًا داخل أروقة “فيفا” بدعم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، في محاولة لحشد التأييد اللازم للدعوة إلى عقد كونغرس استثنائي للاتحاد الدولي، قد يشهد طرح تصويت على سحب الثقة من إنفانتينو.

وتأتي هذه التطورات بعد تراجع “فيفا” عن مشروعه الاستثماري الخاص بالحقوق التجارية لكأس العالم، إثر موجة اعتراضات واسعة من الاتحادات القارية التي انتقدت طريقة طرح المشروع، معتبرة أنها افتقرت إلى الشفافية والتشاور مع الأعضاء.

ورغم اتساع جبهة المعارضين، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد امتلاكهم العدد القانوني اللازم لفرض عقد كونغرس استثنائي أو المضي في إجراءات سحب الثقة، في وقت لا يزال فيه إنفانتينو يحظى بدعم عدد من الاتحادات القارية، أبرزها الاتحاد الأفريقي (CAF) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول).

وتعد هذه الأزمة من أخطر التحديات التي تواجه إنفانتينو منذ انتخابه رئيسًا لـ”فيفا” عام 2016، في ظل تصاعد الضغوط السياسية داخل الاتحاد الدولي واتساع دائرة المطالب بإجراء إصلاحات في آليات اتخاذ القرار وإدارة الملفات الاستراتيجية.