مجازر مُتواصلـة.. 9 شهداء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 9 فلسطينيين مدنيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومناطق سكنية في مدن: خان يونس، دير البلح وغزة، تزامنًا مع تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة لليوم الـ 297 على التوالي، فيما تأتي الهجمات بعد يوم دامٍ شهد استشهاد 8 فلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية ومحلية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين؛ بينهم طفل، إثر قصف استهدف شقة سكنية لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

واستشهد المسن كمال أبو معيلق "أبو نبهان" وزوجته، وأصيب آخرون، جراء قصف شقة سكنية في منطقة المشاعلة جنوبي دير البلح، وسط القطاع.

وارتقى المواطن محمد عبد أبو راس وأصيب عدد من المدنيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة حربية استهدف شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرقي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد عبد الله عدنان أبو الطيف، وزوجته عبير كمال كاظم عنان، وطفلهما عزام، إثر قصف شقة سكنية في برج السوسي غربي مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني، جثمان جنين من تحت ركام الشقة التي دمّرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في برج السوسي ليرتفع عدد شهداء الشقة إلى 4.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها نقلت إصابة من منطقة البلد، بالقرب من عمارة جاسر، وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عقب استهداف إسرائيلي للمنطقة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي استهدف محيط مفترق "دولة" جنوب حي الزيتون جنوبي شرق غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي للمناطق الشرقية من خانيونس وشمال غربي مدينة رفح.

وفي سياق التطورات الميدانية خلال يوم أمس السبت، استشهد 8 فلسطينيين في غارات متفرقة استهدفت مدينة غزة ودير البلح وخان يونس.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني رفات 112 شهيدًا من تحت أنقاض منازل مدمرة في منطقة الصبرة بمدينة غزة، بعد عمليات بحث استمرت نحو أسبوعين.

وواصلت قوات الاحتلال استهداف الأحياء السكنية وخيام النازحين والمنشآت المدنية، ودمرت مستودعًا للأدوية يتبع مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المسيّرة والآليات العسكرية على مناطق متفرقة في القطاع.

وعلى الصعيد السياسي، قال مصدر في الفصائل الفلسطينية إن الوسطاء، ومن بينهم نيكولاي ميلادينوف، أبلغوا الفصائل بأن الاحتلال سيوقف التصعيد العسكري وعمليات الاغتيال اعتبارًا من اليوم الأحد، مع انتظار إعلان رسمي من الجانب الإسرائيلي.

وفي أحدث إحصائية رسمية، قالت وزارة الصحة، في بيان صدر أمس السبت، إن الطواقم المختصة انتشلت 804 شهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وأكدت أن عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1222 شهيدًا، إضافة إلى 4053 مصابين.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 73,349 شهيدًا و174,162 مصابًا.