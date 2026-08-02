الجهاد للرسالة: المقاومة تتعامل بمرونة ومسؤولية مع جهود إنهاء العدوان

قال محمد الحاج موسى، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة الفلسطينية تتعاطى بكل مسؤولية وطنية ومرونة إيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله، انطلاقًا من حرصها على وقف الإبادة وحفظ دماء الشعب الفلسطيني.



وأوضح الحاج موسى لـ"الرسالة نت"، أن اللقاء الذي جمع قيادات من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس أكد عمق العلاقة والشراكة الوطنية بين الحركتين في مواجهة حرب الإبادة والعدوان المستمر على قطاع غزة، وبحث استحقاقات المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها إلزام الاحتلال بوقف العدوان الشامل، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية للمواطنين.



وأضاف أن الجانبين ناقشا أيضًا سبل التصدي لجرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس، والانتهاكات الوحشية المستمرة بحق الأسرى، مؤكدًا أهمية تطوير التنسيق السياسي والميداني المشترك لإفشال محاولات الاحتلال التهرب من استحقاقات أي اتفاق أو المناورة، في ظل ما وصفه بالدعم والغطاء الأمريكي لهذه السياسات.



وشدد الحاج موسى على أن المقاومة تضع في مقدمة أولوياتها حماية الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة، مؤكداً استمرارها في التعامل بإيجابية ومسؤولية مع كل الجهود التي تفضي إلى إنهاء العدوان بكافة أشكاله وتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية.