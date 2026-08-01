إيران: واشنطن تدفع نحو حرب إقليمية وتحذير للدول المتعاونة معها

أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء المركزي" في إيران اللواء ،غلام علي عبد اللهي، أنّ الولايات المتحدة تسير بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة، موضحاً أنّ هذا النهج يُعدّ حصيلة استراتيجية خطيرة تهدف إلى التوسع وفرض هيمنة غير مشروعة على المنطقة بأسرها.

وقال اللواء عبد اللهي إنّ "الولايات المتحدة المجرمة أثبتت في الحرب الأخيرة ضد إيران أنها لا تتورع، في سبيل تحقيق مقاصدها وأهدافها الشيطانية، عن ارتكاب أي أعمال شر أو تدمير ضد مصالح وموارد المسلمين".

وشدد قائد مقر "خاتم الأنبياء" على أنه "يجب على دول المنطقة الإسلامية أن تعلم أن الولايات المتحدة تستغل رؤوس أموالها وثرواتها وبناها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية، بوصفها درعاً دفاعياً لجيشها المنهك، وفي الوقت نفسه لتعزيز الآلة الحربية والأمنية للكيان الإسرائيلي الإرهابي قاتل الأطفال".

ولفت عبد اللهي إلى أنّ "إيران وأبناء الشعب الشجعان والأبطال في القوات المسلحة وجبهة المقاومة أثبتوا أنّ ميزان القوى في المنطقة لم يعد يخضع للمعادلات السابقة".

وأضاف أنّ "عجز الولايات المتحدة عن تحقيق استراتيجياتها العدوانية وغير المشروعة ضد إيران الإسلامية أدى إلى أن يقوم الجيش الأميركي المنهار والكيان الإسرائيلي المزعوم بشن الحرب وسفك الدماء وارتكاب الأعمال العدائية من خلف متاريس الدول الإسلامية، وفرض كلفة الحرب على حكومات المنطقة".

وختم اللواء عبد اللهي بالقول: "نعلن بصراحة أن على الدول الإسلامية أن تتحلى ببعد النظر، وأن تراقب جرائم الولايات المتحدة، وأن تعيد النظر في تعاونها ومرافقتها لها، وإلا فإن كل دولة تجعل نفسها درعاً دفاعياً للولايات المتحدة المجرمة والمعتدية ستحترق بنيران الحرب".

وأمس الجمعة، أكّد اللواء عبد اللهي، أنّ الولايات المتحدة ومرتزقتها في المنطقة أدركوا أنّ معادلات الميدان تغيّرت كلياً أمام ضربات القوات المسلحة، جازماً بأنّ زمن "اضرب واهرب" قد انقضى.