مستوطنون يعتدون على شبان برش غاز الفلفل شمال شرق رام الله

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على عدد من الشبان برش غاز الفلفل، أثناء مرورهم في طريق مرج سيع الرابط بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، في إطار سلسلة اعتداءات متصاعدة تشهدها المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعترضوا الشبان خلال مرورهم على الطريق، ورشوا غاز الفلفل باتجاههم قبل أن ينسحبوا من المكان.

ويأتي الاعتداء ضمن هجمات متكررة ينفذها المستوطنون في منطقة مرج سيع، التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة اعتداءات متصاعدة استهدفت المواطنين ومركباتهم.

وخلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، سجلت المنطقة حوادث مماثلة شملت اعتراض مركبات المواطنين، ورش غاز الفلفل، وملاحقة المركبات ورشقها بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد منها وإلحاق أضرار مادية.

وتشير توثيقات حقوقية إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في المنطقة بالتزامن مع إقامة بؤر استيطانية رعوية، في إطار محاولات التضييق على الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 11,074 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، فيما رصد مركز معلومات فلسطين "مُعطى" 6,856 انتهاكًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.