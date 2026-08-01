حماس: اقتحامات الأقصى تنفذ برعاية حكومة الاحتلال وتهدف لفرض التهويد

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ماجد أبو قطيش أن اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المتصاعدة في باحاته تُنفذ بحماية ودعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مخططات تهدف إلى تهويد المسجد وفرض السيطرة عليه.

وقال أبو قطيش، في تصريح صحفي، إن تصاعد الاقتحامات والطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى يمثل محاولة لفرض واقع جديد، محذرًا من استمرار انتهاكات المستوطنين بحق حرمة المسجد المبارك.

وشدد على ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى والذود عنه، داعيًا الفلسطينيين وكل من يستطيع الوصول إليه إلى شد الرحال وتكثيف التواجد في ساحاته، تأكيدًا على هويته الإسلامية وإفشال مخططات التقسيم الزماني والمكاني والتهويد.

وأضاف أن الخطر المتزايد الذي يهدد المسجد الأقصى يستدعي حالة من النفير الشعبي الفلسطيني والإسلامي على مختلف المستويات لحماية أولى القبلتين والحفاظ عليه من المخططات الإسرائيلية.

وتواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، فيما أفادت مصادر مقدسية بأن أكثر من 1128 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد خلال الأسبوع الماضي.