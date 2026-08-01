شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد، 4 مواطنين، السبت، بينهم متأثرًا بجراحه، في قطاع غزة، فيما شهدت مناطق القطاع قصفًا وإطلاق نار متواصل من قبل جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مدخل مدينة دير البلح الشرقي وسط القطاع، فيما استشهد مواطنان آخران وأصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد الشاب محمود محمد فطاير متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف مدينة دير البلح، فيما أُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف منزل لعائلة أبو عمرة في شارع البركة بالمدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية غرب مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدمير بركس ومخيم للنازحين، بينما أعلن مستشفى شهداء الأقصى أن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع للمستشفى، في استهداف جديد للقطاع الصحي.

واستهدفت غارة أخرى منزلًا قرب عيادة وكالة الغوث في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أصيب مواطن بجروح خطيرة إثر قصف بطائرة مسيّرة استهدف دراجة كهربائية قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي شمال مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين إثر قصف استهدف منزلًا في منطقة الصفطاوي، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرق المدينة، وسط تحليق متواصل للطيران الحربي في أجواء القطاع.

وامتد القصف إلى شرق مخيم البريج وسط القطاع، حيث تعرضت المنطقة لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال، فيما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه بحر رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح، في إطار استمرار العدوان على مختلف مناطق قطاع غزة.