اعتداءات للمستوطنين واقتحامات واسعة بالضفة

صعّد المستوطنون، فجر اليوم السبت، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة نفذها جيش الاحتلال.

ففي محافظة نابلس، هاجم عشرات المستوطنين بلدة تل جنوب غربي المدينة وعددًا من القرى المجاورة، واعتدوا على منازل المواطنين، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي لتأمين اقتحامهم، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص.

وفي شرق رام الله، أصيب طفل برصاص مستوطنين خلال هجوم استهدف محيط قرية المغير، في اعتداء جديد طال المواطنين والمزارعين بالمنطقة.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن المستوطنين نفذوا منذ ساعات الفجر اعتداءات شملت اقتحام مناطق رعوية وزراعية، وترويع التجمعات البدوية، والاعتداء على ممتلكات المواطنين في الأغوار وشرق رام الله.

وفي القدس المحتلة، واصل المستوطنون جولاتهم الاستفزازية في أحياء المدينة، واقتحموا عددًا من التجمعات البدوية تحت حماية شرطة الاحتلال.