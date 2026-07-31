شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب محمد عبد الناصر الخطيب (36 عاماً)، جراء قصف نفذته مسيّرة بدون طيار على تجمع لمواطنين قرب مقر اللجنة المصرية لإغاثة غزة في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

إلى ذلك، أفادت مصادر طبية بسقوط عدد من المصابين، بينهم طفلة، في قصف إسرائيلي طاول تجمعاً للمواطنين في شارع المخابرات شمال غربي مدينة غزة. وفي مدينة خانيونس جنوباً، أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخاً باتجاه فلسطيني كان يسير في منطقة المسلخ غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وفي رفح، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب "دوار العلم" غرب المدينة، جنوبي القطاع، فيما أعلن جيش الاحتلال اغتيال أحمد حسين كفينة، زاعماً أنه "قائد لواء الوسطى في منظمة كتائب المجاهدين".

وواصل جيش الاحتلال القصف وعمليات نسف المنازل، في المناطق الشرقية من القطاع.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر"، أطلقت النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع يافا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار قي القطاع، قتل جيش الاحتلال أكثر من 1030 شهيدًا، وجرح المئات في خروقات متواصلة ومتصاعدة.