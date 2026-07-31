الأحمد: وقف النار أولوية وعودة الحكم عبر اللجنة الوطنية خطوة للأمام

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، دعمه لأي جهد يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في إنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع.

وقال الأحمد ل"الرسالة نت" إن ربط وقف إطلاق النار بعودة الحكم للشعب الفلسطيني من خلال اللجنة الوطنية يُعد "خطوة إلى الأمام"، معربًا عن أمله في استكمال هذا المسار حتى نهايته، وعدم إقدام إسرائيل على الانقلاب على ما يتم الاتفاق عليه.

وحذر من أي محاولات إسرائيلية لإفشال أو تعطيل الاتفاق، مؤكدًا ضرورة التحلي بالحذر ومواصلة التنسيق والتفاهم مع الأشقاء، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية، لما تمثله من دور محوري وحرص على أمن غزة وأهلها.

ودعا الأحمد إلى توحيد الموقف الفلسطيني في التعامل مع الاتفاق، مؤكدًا أن وحدة الصف الفلسطيني تمثل عاملًا أساسيًا لضمان نجاحه واستكمال تنفيذ بنوده حتى النهاية.