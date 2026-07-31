عشائر غزة: نرحب بالاتفاق ونطالب بضمان تنفيذه

رحّب رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، د. علاء الدين العكلوك، بالاتفاق الأخير، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لوقف نزيف الدم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ سنوات، مع الحفاظ على الحقوق الوطنية والثوابت الفلسطينية.

وقال العكلوك، في تصريح صحفي، إن التجمع اطّلع على بنود الاتفاق، ويؤكد ترحيبه به باعتباره "استحقاقًا لدماء أبناء شعبنا، وخطوة نحو وقف حرب الإبادة المستمرة، وإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف أن الاتفاق يعكس تمسك المقاومة الفلسطينية بحقوق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن ما ورد فيه يتعلق بـ"تحييد السلاح" وليس تسليمه، مشددًا على أن السلاح "ملك للشعب الفلسطيني، وحق أصيل تكفله القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني الذي يقر بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها".

وأشار العكلوك إلى أن الاتفاق جاء بعد سنوات من الحرب وما رافقها من "خذلان دولي عميق" للشعب الفلسطيني، إلا أنه، بحسب قوله، يحافظ على جوهر القضية الفلسطينية، ويربط الحل بمسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد أن الاتفاق يضمن حقوق الموظفين الذين واصلوا أداء واجبهم في ظل الحرب، قائلاً إنهم "عملوا تحت الخطر وقدموا تضحيات كبيرة لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم أنهم عاشوا ظروفًا قاسية ولم يتلقوا أي مخصصات مالية طوال الأشهر الثلاثة الماضية".

ودعا رئيس التجمع الوطني مجلس السلام الدولي إلى التحرك الفوري لتسهيل مباشرة اللجنة الإدارية لمهامها في قطاع غزة، بما يشمل وقف الإبادة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء سياسة التجويع، والبدء بمرحلة التعافي من خلال إزالة الركام وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

وجدد العكلوك تأكيد دعم التجمع الوطني الكامل للجنة الإدارية، مشددًا على أن جميع القوى الوطنية والمجتمعية مطالبة بإسنادها لإنجاح مهمتها وتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.