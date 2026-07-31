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حماس: تعاملنا والفصائل بمسؤولية مع مفاوضات المرحلة الثانية

الرسالة نت_ متابعة

قالت حركة "حماس"، يوم الجمعة، إنها والفصائل الفلسطينية، تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت الحركة في بيان صحفي، أن هذا التعامل بمسؤولية، يأتي انطلاقاً من توافق وطني، يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الإنسانية.

وأكّدت الحركة، أن التزام الاحتلال بوقف العدوان هو المدخل الأساسي للشروع في وضع الجدول الزمني للتوافقات، مشددة على أن تنفيذ المرحلة الثانية مرهون بالتزام الاحتلال الكامل ببنود المرحلة الأولى.

وأشارت إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل، تقررت بشرط وقف العدوان، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية، وانتشار قوات الحماية الدولية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وبدء إعادة الإعمار، وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

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https://alresalah.news/p/313728

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حركة حماس الفصائل الفلسطينية حرب الابادة مفاوضات التهدئة

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