70 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في الأقصى رغم قيود الاحتلال

أدى نحو 70 ألف فلسطيني، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل المسجد والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن آلاف المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى من مدينة القدس والبلدة القديمة، فيما انتشرت قوات الاحتلال على أبواب المسجد وفي محيطه، ودققت في هويات الوافدين، ومنعت عشرات الشبان من الدخول، في حين سمحت لكبار السن بالدخول بعد إجراءات تفتيش مشددة.

وجاءت صلاة الجمعة وسط دعوات فلسطينية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي.

وكان مستوطن إسرائيلي قد أقدم، أمس الخميس، على انتهاك حرمة المسجد الأقصى بعد التقدم لخطبة مستوطنة داخل باحاته، وسط أداء طقوس باللغة العبرية وبحماية قوات الاحتلال.

وتشير معطيات فلسطينية إلى تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال النصف الأول من عام 2026، حيث اقتحمه 25 ألفًا و604 مستوطنين، إلى جانب دخول 524 ألفًا و912 شخصًا تحت غطاء ما يُسمى "السياحة".

وفي السياق، وثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال شهر يونيو/حزيران الماضي اقتحام أكثر من 8900 مستوطن للمسجد الأقصى، إلى جانب تسجيل 20 حالة تدنيس للمسجد، وحالتي إبعاد بحق مواطنين ومرابطين، وسط تحذيرات فلسطينية من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس واقع تهويدي جديد في القدس والمسجد الأقصى.