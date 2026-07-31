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^200 مثال: غزة العزة
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سياسي
انفوجرافيك:
محطات في حياة إسماعيل هنية
31 يوليو 2026 . الساعة: 12:17 م
الرسالة نت- خاص
رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313723
كلمات مفتاحية
غزة
المقاومة
هنية
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