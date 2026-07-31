المقاومة العراقية للرسالة: اغتيال هنية بقرار أمريكي وقد فشلت أهدافه تماما

قال فراس الياسر عضو المكتب السياسي لحركة النجباء إحدى مكونات المقاومة العراقية؛ إن اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؛ كان بقرار امريكي؛ بهدف الحاق الهزيمة النفسية بالقرار السياسي للحركة؛ ودفعها للخضوع والاذعان للإرادة الامريكية والاسرائيلية.

وأوضح الياسر لـ"الرسالة نت"، أنّ هذا الاغتيال كان ناتجا أيضا عن حالة تواطؤ لدى بعض الأطراف التي وجدت في الأداء السياسي للمقاومة الفلسطينية إحراجا لها في ظل انبطاحها بالمنطقة.

وذكر أن الهدف الأساسي لهذه العملية فشل؛ فلم تنتهي جذوة المقاومة؛ بل وجدت امريكا أن المقاومة قوية وقادرة على إدارة المشهد.

وبين أن هذا القرار نتاج خطأ استراتيجي في قراءة أمريكا لأوضاع المنطقة؛ فهي اعتقدت إمكانية توجيه الضربات دون مقاومة.

وأضاف: "تفاجئ الجميع بأن المقاومة حية وقوية وقادرة ؛ وهي تحارب اليوم أمريكا وتوجه ضربات مباشرة لقواعدها؛ وتؤكد لها أن رحيل القادة لا يصنع صك الهزيمة إنما يشعل وقود المواجهة التي تحرقكم وجنودكم في قواعدكم".

وختم بالقول: "في ذكرى استشهاده نقول لقاتليه لن تهدأ لكم عين طالما غزة تنزف ؛ ويجب أن يتوقف ارهابكم في المنطقة بأسره".