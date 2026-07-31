البرش: أكثر من نصف أدوية غزة نفدت و1500 مريض توفوا بانتظار العلاج

حذّر مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، من التدهور المتسارع في المنظومة الصحية والبيئية، مؤكداً أن نسبة الأدوية ذات الرصيد الصفري في مستشفيات ومراكز القطاع تجاوزت 53%، في ظل استمرار منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية.

وأوضح البرش أن بيانات الترصد الوبائي لدى الوزارة تشير إلى أن نحو 28% من الأمراض المنتشرة في القطاع تنتقل عبر المياه الملوثة، لافتاً إلى أن اختلاط مياه الشرب بالحفر الامتصاصية داخل مراكز ومخيمات الإيواء أسهم في تفشي الأمراض والأوبئة بين النازحين.

وكشف عن وفاة أكثر من 1500 مريض ممن حصلوا على تحويلات طبية رسمية، أثناء انتظارهم السماح لهم بمغادرة القطاع لتلقي العلاج، واصفاً ذلك بأنه فاجعة إنسانية ناجمة عن استمرار القيود على حركة المرضى.