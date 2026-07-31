القسام تنشر مشاهد جديدة لـ"المقاتل الأنيق" حمزة عامر

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد جديدة للشهيد حمزة هشام عامر، الملقب بـ"المقاتل الأنيق"، كاشفة أنه كان قائد فصيل في كتيبة مصعب بن عمير التابعة للواء خان يونس، وذلك ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي توثق سيرة قادتها ومقاتليها الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات جوانب من مسيرة عامر العسكرية، بينها إشرافه على تدريب مقاتلين، ومشاركته في مناورات بالذخيرة الحية قبل معركة "طوفان الأقصى"، إلى جانب ظهوره مصابًا خلال مشاركته في المعارك، وتوجيهه مقاتلين لإطلاق قذائف مضادة للدروع.

وقالت القسام إن عامر من مواليد عام 1991، واستشهد في 1 مارس/آذار 2024، مشيرة إلى أنه تولى قيادة فصيل في لواء خان يونس.

كما نشرت وصية مصورة له دعا فيها ذويه إلى التمسك بالنهج الذي سار عليه، وتربية الأبناء على القرآن والارتباط بالمساجد.

ويُعد حمزة عامر نجل القائد القسامي هشام حسني عامر، الذي استشهد عام 1992 خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في خان يونس.

وكان حمزة عامر قد حظي باهتمام واسع بعد ظهوره أواخر يناير/كانون الثاني 2024 مرتديًا معطفًا أسود طويلًا أثناء إطلاق قذيفة من طراز "الياسين 105" باتجاه آلية إسرائيلية في خان يونس، وهو المشهد الذي أكسبه لقب "المقاتل الأنيق".