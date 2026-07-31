خريطة الطريق إلى غزة: بين حصر السلاح والانسحاب.. هل يبدأ التنفيذ هذه المرة؟

في تطور وُصف بأنه من أبرز التحولات السياسية المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، أُعلن عن التوصل إلى خريطة طريق جديدة بمشاركة الوسطاء مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، وسط حديث عن موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة ترتيبات تتعلق بملف حصر وتخزين السلاح ضمن مسار أوسع يشمل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وترتيبات إدارة القطاع.

وبحسب ما أُعلن، فإن الخطة تتضمن انتقال إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية فلسطينية، بدعم من قوة دولية للاستقرار، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين الأوضاع الإنسانية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في خريطة الطريق.

حصر وتخزين السلاح ضمن مسار متكامل

وتشير مسودة الاتفاق إلى أن عملية حصر وتخزين السلاح لن تبدأ بصورة منفصلة، وإنما ستكون جزءًا من مسار سياسي وأمني متدرج، يرتبط بتنفيذ مجموعة من الالتزامات المتبادلة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة، ودخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، وانتشار قوة الاستقرار الدولية.

وتنص المسودة على أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الفلسطينية الوحيدة المخولة بإدارة عملية حصر وتخزين السلاح والإشراف عليها، مع مشاركة الفصائل الفلسطينية في تنفيذها، وبمراقبة لجنة تحقق دولية، مع التأكيد على أن السلاح لن يُسلَّم لـ(إسرائيل) أو لأي جهة غير فلسطينية، وإنما سيبقى تحت إدارة فلسطينية كاملة.

كما تنص الترتيبات على تنفيذ العملية بصورة تدريجية ومتسلسلة، وإعداد جدول زمني خلال أربعة عشر يومًا من بدء التنفيذ، مع إمكانية تمديده بموافقة الأطراف إذا اقتضت الظروف ذلك.

حماس: التنفيذ مرهون بانسحاب الاحتلال

وفي أول توضيح رسمي من جانب حركة حماس، أكد عضو وفدها المفاوض غازي حمد أن الحركة لا تزال متمسكة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وأن المفاوضات كانت معقدة وشهدت نقاشات مكثفة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.

وأوضح أن ملف حصر وتخزين السلاح مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، مشددًا على أن (إسرائيل) لن تكون طرفًا في إدارة هذا الملف، وأن اللجنة الوطنية الفلسطينية وحدها ستتولى الإشراف عليه.

وأضاف أن الحركة لن تبدأ أي خطوات تنفيذية تتعلق بحصر أو تخزين السلاح قبل تنفيذ (إسرائيل) التزاماتها بالانسحاب، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يكون متبادلاً ومتزامناً بين جميع الأطراف.

رؤية الوسطاء والولايات المتحدة

من جانبها، اعتبرت الجهات الداعمة لخريطة الطريق أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لاستقرار طويل الأمد في قطاع غزة، مع بدء مرحلة جديدة تقوم على إدارة فلسطينية مدنية بدعم دولي، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الظروف الإنسانية.

كما رحبت الولايات المتحدة بما وصفته بالتقدم المحرز، معتبرة أن نجاح تنفيذ الترتيبات الأمنية والسياسية قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار، مع التأكيد على أن الطريق ما زال يتطلب الكثير من العمل والالتزام من جميع الأطراف.

اختبار التنفيذ

ورغم أهمية الإعلان، فإن نجاح خريطة الطريق سيظل مرهونًا بمدى التزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنودها وفق الجدول الزمني المتفق عليه، خاصة في ظل التجارب السابقة التي تعثرت بسبب عدم التزامها.

ويرى مراقبون أن جوهر الاتفاق لا يكمن في الإعلان عنه، بل في قدرة الأطراف على ترجمة بنوده إلى خطوات عملية، تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي، وتمكين اللجنة الوطنية من أداء مهامها، وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة الإعمار، وصولًا إلى معالجة ملف حصر وتخزين السلاح ضمن إطار فلسطيني وطني، وبما يخدم مسارًا أشمل يهدف إلى إنهاء الحرب وفتح أفق سياسي للقضية الفلسطينية.