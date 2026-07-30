كتلة الصحفي: إدارة الجزيرة مباشر تتجاوب مع مطالب الموظفين السابقين

أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني أنها تلقت شكاوى من عدد من الموظفين السابقين في قناة الجزيرة مباشر بشأن أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، مشيرة إلى أنها بادرت بالتواصل مع إدارة شبكة الجزيرة وطرحت مجموعة من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى معالجة القضية والوصول إلى حلول منصفة.

وأوضحت الكتلة، في بيان صحفي، أنها تثمّن التجاوب الإيجابي والمسؤول من إدارة شبكة الجزيرة، واستماعها الجاد للملاحظات المقدمة، مؤكدة أن إدارة الشبكة تعهدت بدراسة المقترحات والتظلمات المتعلقة بالإجراءات المتخذة، ومواصلة الحوار لمعالجة الملف، معتبرة ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.

وأكدت الكتلة أنها ستواصل متابعة القضية مع إدارة الشبكة، انطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، والعمل على ضمان معالجة تحفظ حقوق المعنيين وكرامتهم، بروح الحوار والمسؤولية المهنية.

وفي السياق ذاته، أشادت كتلة الصحفي الفلسطيني بالدور الذي تؤديه شبكة الجزيرة في تغطية القضية الفلسطينية، وانحيازها المهني والإنساني لنقل معاناة الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال، رغم ما تعرض له صحفيوها وطواقمها الميدانية من استهداف وتضحيات.

وشددت الكتلة على أن الدفاع عن حقوق الصحفيين، وتعزيز بيئة عمل عادلة، ودعم الإعلام المهني الذي ينقل الحقيقة الفلسطينية، يمثل مسؤولية مشتركة، مؤكدة استمرارها في أداء هذا الدور بكل مهنية ومسؤولية.