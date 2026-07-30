قرار صادم .. الاتحاد الأوروبي يقرر مقاطعة كأس العالم ومسابقات فيفا الأخرى

صوتت الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالإجماع على مقاطعة جميع بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفي مقدمتها كأس العالم، في حال مضى الاتحاد الدولي في تنفيذ مشروع خصخصة مسابقاته وإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في ملكيتها وإدارتها التجارية.

وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقده يويفا لمناقشة مقترحات فيفا الخاصة بإعادة هيكلة الحقوق التجارية للبطولات الدولية، حيث اعتبرت الاتحادات الأوروبية أن المشروع يمثل تحولًا خطيرًا في إدارة كرة القدم العالمية، ويهدد استقلالية البطولات ويمنح القطاع الخاص نفوذًا واسعًا على أهم المسابقات الدولية.

وطالب يويفا الاتحاد الدولي بالتراجع عن المشروع وتقديم التزام واضح بعدم المضي في بيع أي حصص من بطولاته أو نقل ملكيتها إلى مستثمرين، مؤكدًا أن بطولات فيفا يجب أن تبقى تحت إدارة مؤسسات كرة القدم بما يحفظ نزاهة المنافسات ويصون مصالح الاتحادات الوطنية.

ويُعد هذا الموقف أكبر تحرك جماعي من أوروبا في مواجهة فيفا منذ سنوات، إذ يفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة قد تؤثر في مستقبل كأس العالم وبقية المسابقات الدولية، في حال تمسك الاتحاد الدولي بخطته وعدم التوصل إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.