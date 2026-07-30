استهداف المربعات السكنية.. سياسة تدمير ممنهجة تعمّق مأساة غزة



يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد استهدافه للبنايات السكنية والمربعات السكانية في مختلف مناطق قطاع غزة، في سياسة باتت تتجاوز استهداف المباني إلى تدمير أحياء كاملة بما تحويه من منازل ومرافق وخدمات، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الدمار وارتفاع أعداد الضحايا والنازحين، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية وانهيار ما تبقى من مقومات الحياة.

وتتعرض أحياء سكنية مكتظة للقصف بشكل متكرر، ما يؤدي إلى تسوية بنايات سكنية بالأرض، وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة بفعل الحرب والحصار، الأمر الذي يضاعف معاناة مئات آلاف المدنيين الذين فقدوا مساكنهم وأصبحوا بلا مأوى.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم مديرية جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن الاحتلال صعّد خلال الفترة الأخيرة من سياسة استهداف المباني السكنية المرتفعة ومتعددة الطوابق، مشيراً إلى أن عمليات القصف لم تعد تقتصر على البناية المستهدفة، بل تمتد لتطال المربعات السكنية المحيطة بها، بما يؤدي إلى تدمير أحياء كاملة وإلحاق دمار واسع بالمناطق المدنية.

وأوضح بصل لـ "الرسالة نت"، أن طواقم الدفاع المدني رصدت خلال الفترة الأخيرة تكرار هذا النمط من الاستهداف في أكثر من منطقة، حيث تُقصف بنايات سكنية تقع وسط تجمعات مدنية أو بالقرب من مراكز إيواء النازحين، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار المباني المجاورة وإلحاق أضرار جسيمة بالخيام والمرافق المحيطة.

وأضاف أن إحدى الغارات الأخيرة على بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق أدت إلى تدمير ستة مبانٍ مجاورة، فيما تسبب استهداف بناية أخرى قرب المستشفى العربي بأضرار واسعة في خيام النازحين، مؤكداً أن الاحتلال بات يعتمد سياسة تدمير المربع السكني بالكامل، وليس المبنى المستهدف فقط.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تقضي على ما تبقى من المباني الصالحة للسكن، وتفاقم المأساة الإنسانية، في ظل محاولات المواطنين إعادة ترتيب الحد الأدنى من مقومات حياتهم، قبل أن يعاود الاحتلال تدمير ما تمكنوا من ترميمه أو استغلاله للسكن.

وبيّن بصل أن هذه السياسة تفرض ضغوطاً نفسية هائلة على السكان، وتعمّق الأزمات الإنسانية والمعيشية، معتبراً أن استهداف بناية كاملة بذريعة وجود هدف داخل إحدى الشقق يعكس سياسة تهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على المدنيين، ودفعهم نحو الاستسلام عبر تدمير بيئتهم السكنية بشكل كامل.

وشدد على أن الحديث عن وقف لإطلاق النار لا ينسجم مع الواقع الميداني، مؤكداً أن عمليات القصف والقتل والتدمير لم تتوقف، وإنما تغيرت وتيرتها، فيما لا يزال الاحتلال يستخدم القنابل شديدة الانفجار والطائرات الحربية التي تؤدي إلى تدمير مساحات واسعة من الأحياء السكنية، وهو ما تؤكده الوقائع الميدانية والمشاهد اليومية القادمة من قطاع غزة.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين أن هذه السياسة تعكس استراتيجية استعمارية استيطانية تقوم على التدمير المنهجي للفضاء السكاني الفلسطيني، موضحاً أن الاحتلال يتعمد استهداف المربعات السكنية المدنية لإحداث حالة من الترويع الجماعي ودفع السكان إلى النزوح القسري، معتبراً أن هذه الممارسات تندرج، وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقال شاهين لـ "الرسالة نت"، إن الاحتلال يسعى من خلال تدمير الأحياء السكنية إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين عبر القضاء على مقومات الحياة اليومية، وضرب النسيج الاجتماعي والاقتصادي، بما يهيئ لفرض واقع جغرافي جديد يخدم المشروع الاستيطاني، ويحول دون إعادة إعمار القطاع أو عودة الحياة الطبيعية إليه، فضلاً عن إضعاف قدرة الفلسطينيين على الصمود في ظل بيئة مدمرة ومحاصرة.

وتنعكس هذه السياسة، بحسب شاهين، بصورة كارثية على الواقع الإنساني، إذ تؤدي إلى ارتفاع أعداد النازحين، وتدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية والسكنية، الأمر الذي يفاقم الانهيار المجتمعي ويدفع أعداداً متزايدة من السكان إلى دائرة الفقر المدقع والاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية المحدودة، في ظل استمرار الحصار.

وأشار إلى أن مواصلة استهداف المربعات السكنية تمثل دليلاً على استمرار جريمة الإبادة الجماعية، باعتبار أن القتل وتدمير الظروف المعيشية للسكان يشكلان، وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، أفعالاً تستهدف إلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بجماعة قومية، مؤكداً أن العدوان لم يتوقف وإنما أخذ شكلاً مستمراً من التدمير والإبادة البطيئة.

وفيما يتعلق بمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، أكد شاهين أن استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين والأحياء السكنية يقوض أي فرصة لنجاح الاتفاق، ويكشف استمرار خرقه للتفاهمات، مشيراً إلى أن أي تهدئة حقيقية تبقى بعيدة المنال في ظل مواصلة سياسة التدمير الممنهج، التي تنسف الثقة بأي جهود دولية لإرساء الاستقرار وتبقي القطاع في دائرة العنف والدمار.