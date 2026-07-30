تمرد داخل كتيبة (إسرائيلية) يؤجل جاهزيتها لدخول غزة

كشفت وسائل إعلام (إسرائيلية)، الخميس، عن أزمة انضباط داخل إحدى الكتائب القتالية التابعة لجيش الاحتلال، بعدما غادر عدد من الجنود قاعدة سديه تيمان العسكرية جنوب (إسرائيل) دون إذن من قادتهم، في وقت كانت فيه الكتيبة تستعد للمشاركة في عمليات عسكرية داخل قطاع غزة.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر عسكري قوله إن الحادثة "غير معهودة"، وأدت إلى إخراج كتيبة تسابار من الجاهزية العملياتية، ما حال دون تنفيذ خطة نشرها في القطاع في الوقت المحدد.

وبحسب المصدر، فإن الأزمة اندلعت إثر محاولة عدد من المقاتلين القدامى فرض أعراف وتقاليد داخل الكتيبة، في خطوة اعتبرتها القيادة العسكرية تحديًا لسلطتها، قبل أن تتطور إلى مغادرة جنود للقاعدة دون تصريح.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال، في بيان، أن "جنودًا في كتيبة قتالية غادروا قاعدتهم العسكرية قبل وقت قصير دون إذن من قادتهم"، مشيرًا إلى أن الواقعة قيد التحقيق، وأن ما جرى "لا ينسجم مع قيم الجيش".

وتعد قاعدة سديه تيمان من أهم القواعد العسكرية في جنوب (إسرائيل)، إذ تُستخدم مركزًا لتجهيز الوحدات القتالية قبل إرسالها إلى قطاع غزة، حيث تستكمل فيها القوات تدريباتها النهائية وتتسلم معداتها وذخيرتها قبل الانتشار الميداني.

ويرى مراقبون أن فقدان كتيبة قتالية جاهزيتها العملياتية في هذه المرحلة يعكس أزمة انضباط نادرة داخل وحدة كانت على وشك المشاركة في العمليات العسكرية، ما قد يدفع الجيش إلى تأجيل نشرها أو استبدالها بوحدة أخرى إلى حين استكمال التحقيق وإعادة تأهيل الكتيبة.

ولم يكشف جيش الاحتلال حتى الآن عن عدد الجنود الذين غادروا القاعدة أو طبيعة الإجراءات التأديبية التي ستتخذ بحقهم، كما لم يحدد موعدًا لاستعادة الكتيبة جاهزيتها العملياتية.