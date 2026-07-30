6 شهداء و34 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، وصول 6 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 4 شهداء جدد، وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب 34 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار الظروف الميدانية.

وأضافت أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 1,214 شهيدًا، و3,977 إصابة، فيما تم انتشال 804 شهداء خلال الفترة ذاتها.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,341 شهيدًا، و174,086 إصابة