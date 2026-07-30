عريضة من عشائر غزة تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف المأساة الإنسانية

قدّم وجهاء وأعيان ومخاتير قبائل وعشائر وعوائل غزة عريضة ومناشدة إنسانية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومبعوث مجلس السلام الدولي نيكولاي ملادينوف، إضافة إلى الدول والجهات الوسيطة في اتفاق وقف إطلاق النار، دعوا فيها إلى تحرك عاجل لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وجّه وجهاء وأعيان ومخاتير قبائل وعشائر وعوائل غزة، خلال مؤتمر عشائري حمل عنوان "على درب الوحدة والسلام، مناشدة إنسانية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومبعوث مجلس السلام الدولي نيكولاي ملادينوف، إلى جانب الدول والجهات الوسيطة في اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبين بتدخل عاجل لإنقاذ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد الموقعون على العريضة أن قطاع غزة يعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار الحرب وما خلفته من خسائر بشرية ودمار واسع ونزوح جماعي، مشيرين إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا يعانون من فقدان المأوى وتدهور الظروف المعيشية، في ظل استمرار الحصار ونقص الاحتياجات الأساسية.

ودعت العريضة الوسطاء والضامنين إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ التزاماتها كاملة، والمضي في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة المطروحة، وفق الضمانات المقدمة، بما يضمن استكمال ما تم الاتفاق عليه برعاية ووساطة الدول المعنية.

وطالب وجهاء وأعيان ومخاتير قبائل وعشائر وعوائل غزة بالعمل الفوري على تثبيت وقف إطلاق النار بصورة كاملة ودائمة، ووقف جميع أشكال الحصار والتجويع، وضمان التدفق الآمن والمستمر للمساعدات الإنسانية، والإسراع في إدخال الغذاء والدواء والوقود ومستلزمات الإيواء، إلى جانب توفير الحماية للمدنيين، وإطلاق مسار إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم.

وشددت العريضة على أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف عملية وحاسمة من الوسطاء والضامنين لإنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة، مؤكدة أن أبناء الشعب الفلسطيني يتطلعون إلى تحرك مسؤول يسهم في إنقاذ الأرواح ووضع حد للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.