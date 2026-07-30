وفد من حماس برئاسة الحية يبحث في تركيا التطورات الفلسطينية

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خليل الحية التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية. واستقبل فيدان خليل الحية والوفد المرافق له في أنقرة، وهنأه على منصبه الجديد، فيما قدم الحية معلومات حول الوضع في غزة والضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وأشار الحية إلى أن الحكومة الإسرائيلية صعّدت أنشطتها الاستيطانية غير القانونية واعتداءاتها على الأماكن المقدسة في القدس، مشددا على أن حماس ما زالت تحافظ على موقفها البناء في مفاوضات السلام، كما قدم معلومات حول عملية المصالحة الفلسطينية.

من ناحيته، جدد الوزير فيدان تأكيده دعم تركيا القوي للقضية الفلسطينية العادلة في جميع المجالات وعلى جميع المنصات. وأوضح أن تركيا تساهم في بقاء الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية، والاعتداءات على الأماكن المقدسة على الأجندة الدولية، وستواصل بذل قصارى جهدها لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد الوزير فيدان أن تركيا ستواصل دعم عملية السلام في غزة، وتثمن الدور الذي تؤديه حماس في هذه العملية، فيما نوقشت خلال الاجتماع قضايا إقليمية أخرى. وانتخبت حركة المقاومة الفلسطينية حماس مؤخراً خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي متفوقا على رئيس الحركة الأسبق خالد مشعل بعد جولتين من الانتخابات لم يحسم أي منهما الجولة الأولى منهما لمصلحته.