الضفة الغربية المحتلة.. اقتحامات واعتقالات وتفجير منزل ومركبات في عدة مدن

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، فجر اليوم، تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا، تخللته اقتحامات متزامنة، وعمليات اعتقال، وتفجير منزل ومركبة، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس بعد تسلل قوة خاصة إليها، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، حيث نفذت عملية تفجير داخل أحد المنازل، وفجرت مركبة، واعتقلت الشابين مصطفى السباعي وعيسى أبو عرّة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال محيط البلدة القديمة، كما داهمت مخيم العين غربي المدينة، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية عبر حاجز الطور.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل خلال اقتحام المدينة، فيما اعتقلت في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة والد الشهيد إياد سجدية، قبل أن تعتقل شابًا آخر خلال الاقتحام.

وفي جنوب الضفة الغربية، أجبر مستوطنون رعاة الأغنام على مغادرة منطقة رجوم علي في مسافر يطا جنوب الخليل، بينما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرقي جنين، في تصعيد جديد للاعتداءات الاستيطانية.