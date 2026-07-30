ثلاثة شهداء بينهم طفلان بقصفين على خان يونس والبريج

استشهد فلسطينيان، بينهما طفلة، وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، مساء اليوم، إثر قصف نفذته طائرة مروحية إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، قرب الكلية التطبيقية غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن مستشفى ناصر استقبل شهيدين هما: عبدالله ناصر عبدالفتاح البلعاوي (20 عامًا)، والطفلة رتيل محمود موسى عبدالله (8 أعوام)، إضافة إلى ثلاثة مصابين، وُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن القصف استهدف خيمة تعود لعائلة البلعاوي في محيط الكلية التطبيقية بمنطقة المواصي، التي تؤوي آلاف النازحين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين، فيما تواصل الطواقم الطبية التعامل مع المصابين.

وفي وسط القطاع، استشهد الطفل زيد محمد نوفل، وأصيب عدد من المواطنين، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج.