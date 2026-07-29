عقار الباشا... ثمانية أعوام في المحاكم انتهت بتسليم أحد أعرق مباني القدس للمستوطنين

في صباحٍ مثقلٍ بالخذلان، أُغلقت أبواب عقار الباشا التاريخي في القدس خلف أصحابه للمرة الأخيرة، ثم فُتحت بعد دقائق أمام المستوطنين.

ست عائلات مقدسية غادرت المنزل الذي عاشت فيه لعقود، بعد معركة قضائية استمرت نحو ثماني سنوات، لتنتهي واحدة من أبرز قضايا الاستيلاء على العقارات التاريخية في البلدة القديمة بالقدس.

ولم تمضِ سوى لحظات على إخلاء العائلات حتى دخل المستوطنون المبنى، وغيّروا أقفاله، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية على واجهته، وثبتوا "المزوزاه" على مداخله، وهي قطعة دينية في اليهودية تُثبَّت على إطار باب المنزل أو الغرفة من الجهة اليمنى عند المدخل في مشهد وثقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، معلنة انتقال العقار إلى السيطرة الاستيطانية.

يقع عقار الباشا عند تقاطع شارع الواد وشارع البرقوق في قلب البلدة القديمة، وهو موقع يعد من أكثر المواقع حساسية داخل القدس المحتلة، لقربه من المسجد الأقصى ووقوعه في أحد أهم المحاور التجارية والتاريخية في المدينة.

ولا يقتصر العقار على قيمته العقارية، بل يمثل أحد المباني التراثية التي تعكس العمارة المقدسية التقليدية، بما يضمه من أقواس حجرية ونوافذ وأبواب تاريخية، فيما أقامت فيه عائلة الباشا لنحو مئة عام، ليصبح جزءًا من ذاكرة المدينة وسكانها.

ثمانية أعوام من المحاكم!

تعود بداية مشروع استيطان المنزل إلى عام 2018، عندما تقدمت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بدعم من ما يسمى دائرة القيّم العام الإسرائيلية، بدعوى للمطالبة بالعقار، مستندة إلى ادعاءات بوجود ملكية يهودية تعود إلى ما قبل عام 1948.

ومنذ ذلك الحين، خاضت العائلات المقدسية سلسلة طويلة من الجلسات القضائية، قدمت خلالها وثائق ومستندات تؤكد ملكيتها للعقار، إلا أن المحاكم الإسرائيلية انتهت إلى إصدار قرار بإخلاء السكان وتسليم المبنى للجمعية الاستيطانية.

رواية العائلة!

تؤكد عائلة الباشا أن القسم الشرقي من العقار اشتراه جدها جودت عبد الغني الباشا في مزاد علني مطلع القرن العشرين، وسُجلت ملكيته رسميًا في سجلات "الطابو" خلال أربعينيات القرن الماضي.

تغيير هوية المكان!

بعد تنفيذ قرار الإخلاء، لم يكتف المستوطنون بدخول المبنى، بل بدأوا فورًا بإجراء تغييرات رمزية ومادية، شملت تغيير الأقفال، ورفع الأعلام الإسرائيلية، ووضع رموز دينية يهودية على المداخل، في خطوة اعتبرها مقدسيون محاولة لفرض هوية جديدة على أحد المباني التاريخية في البلدة القديمة.

أكثر من منزل!

ويرى مختصون في شؤون القدس أن قضية عقار الباشا تتجاوز كونها نزاعًا عقاريًا، إذ تمثل نموذجًا للسياسات التي تعتمدها الجمعيات الاستيطانية للسيطرة على العقارات الفلسطينية داخل البلدة القديمة، عبر استخدام المسارات القضائية الإسرائيلية، ثم إخلاء السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.

ويكتسب العقار أهمية إضافية بسبب موقعه في قلب البلدة القديمة، حيث يشكل الاستيلاء على أي مبنى هناك حلقة في مشروع أوسع يهدف إلى توسيع الوجود الاستيطاني حول المسجد الأقصى، وتغيير الطابع الديموغرافي والعمراني للقدس الشرقية.

وبخروج ست عائلات مقدسية من عقار الباشا بعد نحو مئة عام من الإقامة، وطَيّ صفحة استمرت ثمانية أعوام في المحاكم، لا تخسر القدس منزلًا تاريخيًا فحسب، بل تخسر فصلًا آخر من معركة الحفاظ على هويتها العربية، في مدينة تتعرض فيها الحجارة، كما السكان، لاختبار البقاء.