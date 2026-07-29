مقال: رد ايجابي

يمثل تسليم حركة حماس ردًا إيجابيًا على الورقة الأخيرة التي صيغت بالتوافق مع الوسطاء وميلادنوف تطورًا مهمًا في مسار المفاوضات، إذ يعكس مستوى متقدمًا من المرونة الفلسطينية والرغبة في استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشير طبيعة الرد إلى أن معظم القضايا التي كانت محل خلاف واعتراض من الجانب الإسرائيلي جرى التعامل معها، بما يجعل الموقف الفلسطيني أقرب إلى استنفاد هامش المرونة المتاح للوصول إلى تفاهمات نهائية.

وفي ضوء ذلك، تنتقل نقطة الاختبار إلى الجانب الإسرائيلي، حيث سيحدد موقف حكومة الاحتلال ما إذا كانت تتجه نحو إنجاز الاتفاق، أم ستواصل سياسة المماطلة عبر طرح مطالب جديدة أو إعادة فتح ملفات سبق التوافق بشأنها.

كما يضع هذا التطور الوسطاء والمجتمع الدولي أمام مسؤولية أكبر، ليس في إدارة المفاوضات فحسب، وإنما في ضمان تنفيذ ما تم التوصل إليه، وممارسة ضغط فعلي على الاحتلال لمنع تعطيل الاتفاق أو استخدام الوقت لتحقيق أهداف ميدانية وسياسية.

وبناءً على ذلك، فإن المرحلة المقبلة لن تُقاس بمدى المرونة الفلسطينية، بل بمدى استعداد الاحتلال للانتقال من التفاوض إلى التنفيذ، وهو ما سيحدد مصير الاتفاق وفرص تثبيت وقف إطلاق النار.