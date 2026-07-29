مسيرة تستهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز في مصر

استهدفت ، الأربعاء، مسيرة منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي في مصر.

وأفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بأن منشأة تخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال العائمة (FSRU)، المملوكة لشركة أمريكية وتدار من قبلها وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقل قبالة مدينة دمياط المصرية.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ما يثير مخاوف بشأن سلامة البنية التحتية للطاقة وخطوط إمدادات الغاز في شرق البحر المتوسط.