إيران ترفض مقترحا عمانيا بشأن هرمز

رفضت إيران، اليوم الأربعاء، مقترحًا قدمته سلطنة عُمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مؤكدة أنه "لا فرصة لنجاحه"، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني اعتراض ثلاث ناقلات نفط أثناء عبورها المضيق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران رفضت المقترح العُماني، معتبرًا أن الولايات المتحدة والسعودية تمارسان ضغوطًا على سلطنة عُمان للمضي قدمًا في ما وصفه بـ"الخطط غير الواقعية" المتعلقة بإدارة هذا الممر البحري الاستراتيجي.

وفي تطور ميداني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية اعترضت ثلاث ناقلات نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن السفن أُجبرت على التوقف بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكانت الناقلات "بحسب الحرس الثوري" تسلك "مسارًا خطيرًا وغير قانوني"، وأن عملية توقيفها جرت قبل ساعات من الإعلان عنها، دون الكشف عن هويات السفن أو الدول أو الجهات المالكة لها.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، حيث يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تطورات أمنية فيه محل متابعة دولية واسعة.

ويُشار إلى أن سلطنة عُمان كانت قد توصلت، في وقت سابق، إلى اتفاق مع إيران والولايات المتحدة بشأن آلية لوقف إطلاق النار وتهدئة التصعيد، في إطار جهود الوساطة التي تقودها مسقط لخفض التوترات في المنطقة.