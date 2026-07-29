24600 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023

أفادت معطيات صادرة عن جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 24 ألفًا و600 مواطن فلسطيني في الضفة الغربية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في الـ 7 من أكتوبر 2023.

وقال نادي الأسير في بيان تلقته "الرسالة نت"، إن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، شكلت تصعيدًا غير مسبوق في سياسة الاعتقال والملاحقة.

وأردف: "حوّل الاحتلال عمليات الاعتقال إلى إحدى أبرز أدوات الانتقام الجماعي والعقاب بحق الفلسطينيين، مستهدفًا مختلف الفئات والشرائح، في إطار حملة واسعة تهدف إلى تقويض المجتمع الفلسطيني وضرب مقومات صموده".

ولفت النظر إلى أن حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، شملت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، أكثر من 24 ألفًا و600 حالة اعتقال.

واستدرك: "وهي حصيلة لا تتضمن حالات الاعتقال في قطاع غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، في ظل استمرار صعوبات التوثيق والرصد نتيجة الجرائم المتواصلة بحق المعتقلين من أبناء القطاع، وما رافقها من إخفاء قسري وظروف احتجاز قاسية وانتهاكات ممنهجة".

وطالت حملة الاعتقالات مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 785، فيما تجاوز عدد حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها أكثر من 1900.

ورأت الجمعية الحقوقية أن تلك الاعتقالات "استمرار لسياسة استهداف ممنهج للفئات الأكثر هشاشة (النساء والأطفال)، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين".

وبينت أن هذه الأرقام تعكس حجم التحول الذي طرأ على سياسة الاعتقال في ظل حرب الإبادة الجماعية، إذ لم تعد الاعتقالات مجرد أداة أمنية بيد الاحتلال، بل أصبحت جزءًا مركزيًا من منظومة القمع الشاملة القائمة على الترويع والإخضاع والانتقام الجماعي، وما يرافقها من انتهاكات واسعة داخل السجون ومراكز التحقيق والمعسكرات، وقد وثّقت المؤسسات المختصة هذه الانتهاكات عبر مئات الشهادات والإفادات.

وتعتقل قوات الاحتلال في أكثر من 23 سجنًا ومركز تحقيق وتوقيف قرابة الـ 9400 أسير فلسطيني؛ بينهم 95 أسيرة ونحو 380 طفلًا قاصرًا.

وتشهد أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تدهورًا كارثيًا وغير مسبوق، لا سيما تصاعد سياسات التعذيب الممنهج، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمد؛ ما أدى لاستشهاد قرابة الـ 100 أسير داخل السجون منذ أكتوبر 2023.