حركة الأحرار: إعادة التعليم الوجاهي في غزة أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل

أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أن إعادة انتظام التعليم الوجاهي في قطاع غزة تمثل أولوية وطنية، في ظل الدمار الواسع الذي طال المدارس جراء العدوان الإسرائيلي وما ترتب عليه من تعطيل للعملية التعليمية.

وقالت الحركة، في بيان، إن التعليم يشكل الركيزة الأساسية لصمود الشعب الفلسطيني وبناء مستقبله، داعية الأسر الفلسطينية إلى إعادة أبنائها إلى مقاعد الدراسة فور تهيؤ الظروف المناسبة.

وطالبت الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية بالإسراع في تأهيل المدارس المتضررة، وتوفير بدائل إنسانية للنازحين بما يتيح إخلاء المدارس واستئناف دورها التعليمي، إلى جانب إنشاء مدارس مؤقتة لضمان عدم ضياع عام دراسي جديد.

وشددت الحركة على أن أي إدارة أو حكومة ستتولى مسؤولية قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة مطالبة بوضع التعليم في مقدمة أولوياتها، عبر تبني خطة عاجلة لإعادة إعمار المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة، مؤكدة أن إعادة بناء المجتمع تبدأ من المدرسة، وأن حماية حق الطلبة في التعليم مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.