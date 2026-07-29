حماس: لقاءات في القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدها المفاوض يتوجه، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب اجتماعات مع الفصائل والقوى الفلسطينية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ.

وأضافت أن المباحثات ستركز بصورة خاصة على الملفات الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التي أشارت إليها باسم "خطة الرئيس ترامب".