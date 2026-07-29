الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين وتدهور الأوضاع بالضفة

حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من التدهور المتسارع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، داعيةً سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات وحماية المدنيين.

وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا خطيرًا في أعمال العنف أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وتهجير سكان، وإلحاق أضرار بالممتلكات، إلى جانب تزايد حالة انعدام الأمن في المجتمعات الفلسطينية.

وأشار إلى أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم والبنية التحتية المدنية ما تزال مستمرة بمستويات "تثير القلق"، مطالبًا الاحتلال باتخاذ تدابير فورية وفعّالة لمنع هذه الاعتداءات، وضمان حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد الأكبروف أن استمرار هذا التدهور في الضفة الغربية ينذر بتوسيع دائرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لاحتواء الوضع.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما استشهد ما لا يقل عن 1097 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين خلال هذه الفترة.