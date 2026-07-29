اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حملات الاقتحام والدهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات ومداهمات للمنازل، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في محافظتي بيت لحم والخليل.

وشنت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة طالت بيت لحم والخليل وجنين وطولكرم ونابلس وطوباس ورام الله والقدس المحتلة، حيث داهمت عشرات المنازل وفتشتها، فيما اعتقلت عددًا من المواطنين، بينهم 10 فلسطينيين من قرى جنوب نابلس، إضافة إلى معتقلين من طولكرم ورام الله.

وفي نابلس، تركزت حملة الاعتقالات في قرى تل وبورين ومادما وعصيرة القبلية، بينما صادرت قوات الاحتلال مركبات خلال اقتحام منطقة الرأس الأحمر شرق طمون في محافظة طوباس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل، وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وقرية فقوعة والحارة الشرقية في جنين، إلى جانب بلدات وقرى في طولكرم ورام الله والقدس المحتلة، حيث سجلت إصابات بالاختناق إثر إطلاق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد الاحتلال لعملياته العسكرية في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.