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^200 مثال: غزة العزة

إصابة مواطن وقصف متواصل في مناطق متفرقة بغزة

جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة.. إصابة مواطن برصاصه وقصف وعمليات نسف في مناطق متفرقة
جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة.. إصابة مواطن برصاصه وقصف وعمليات نسف في مناطق متفرقة

الرسالة نت

أصيب مواطن فلسطيني، صباح الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف طالت مناطق متفرقة من القطاع، في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.

وأفاد مراسل "الرسالة" بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل الذهب ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي شمال غزة، نفذت قوات الاحتلال عملية نسف كبيرة في محيط مدرسة أبو تمام شرقي بيت لاهيا، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية شرقي جباليا.

وفي مدينة غزة، استهدفت المدفعية الإسرائيلية حي التفاح شرقي المدينة، فيما واصلت الآليات إطلاق النار بشكل مكثف باتجاه المنطقة.

أما جنوب القطاع، فأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه بحر خان يونس، في حين شهدت مناطق مواصي رفح إطلاق نار كثيفًا من الآليات العسكرية، تزامن مع عمليات تجريف واسعة في المنطقة.

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https://alresalah.news/p/313656

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