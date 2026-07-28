صرخة هزّت غزة.. الأسير جبر المجدلاوي يخرج من الأسر حاملاً وجع من بقوا خلف القضبان

لم تكن الصرخة التي أطلقها الأسير المحرر جبر المجدلاوي لحظة وصوله إلى قطاع غزة مجرد رد فعل على الحرية بعد أشهر طويلة من الاعتقال، بل صرخة اختزلت وجع آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا يقبعون خلف القضبان.

أُفرج عن المجدلاوي، أمس، ضمن 60 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراحهم عبر معبر كرم أبو سالم، بعد فترات اعتقال امتدت لأشهر، وسط شهادات متطابقة عن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي داخل السجون.

وبمجرد أن وطئت قدماه أرض غزة، انهار المجدلاوي باكيًا وأطلق صرخة مدوية أربكت كل من كان في استقباله، قبل أن يقول بصوت متقطع: "هذه ليست صرختي وحدي... إنها صرخة كل أسير ما زال هناك."

يروي المجدلاوي أنه أمضى عامًا وتسعة أشهر في الاعتقال، بينها ستة أشهر في معتقل "سديه تيمان"، أحد أكثر مراكز الاحتجاز الإسرائيلية إثارة للانتقادات الحقوقية. ويؤكد أنه ظل معزولًا عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازه، ولم يعلم بقرار الإفراج عنه إلا عند تسليمه لطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويقول إن الكلمات تعجز عن وصف ما عاشه الأسرى داخل المعتقلات، مضيفًا: "عانينا كثيرًا... ما زال الأسرى في خطر، وما يحدث لهم لا يمكن وصفه."

لم تكن دموع المجدلاوي تعبيرًا عن فرحة النجاة بقدر ما كانت حزنًا على من تركهم خلفه. فبينما كان يعانق الحرية، كان يستحضر وجوه رفاقه الذين ما زالوا ينتظرون بابًا يُفتح، أو خبرًا يبدد عتمة الزنازين.

وخلال الأشهر الماضية، وثّقت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية عشرات الشهادات لأسرى مفرج عنهم تحدثوا عن الضرب المبرح، والتعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، والعزل لفترات طويلة، خاصة بحق معتقلي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير معطيات مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم معتقلون من غزة أُخفيت أماكن احتجاز كثير منهم لأشهر، في وقت تتصاعد فيه المطالب الحقوقية الدولية بالكشف عن مصيرهم وضمان حمايتهم وفق القانون الدولي.

وبينما خفت صوت صرخة جبر المجدلاوي بعد دقائق، بقي صداها حاضرًا في غزة؛ صرخة لم تطلب التعاطف مع رجل خرج من الأسر، بل طالبت العالم بأن ينظر إلى أولئك الذين ما زالوا داخله، حيث لا تزال الحرية بالنسبة لهم مجرد حلم مؤجل.