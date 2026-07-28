وفد حماس يتوجه إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية

يتوجه الوفد المفاوض لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال جولة المفاوضات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب لقاءات مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الالتزامات التي تم التوافق عليها في شرم الشيخ.

وتركز المباحثات، بحسب الحركة، على الملفات الإنسانية في قطاع غزة، وآليات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى جانب مناقشة الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة المطروحة.