انتشال رفات 99 شهيدًا من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة بمدينة غزة

أعلنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة، اليوم الاثنين، انتشال رفات 99 شهيدًا من تحت أنقاض منزل يعود لعائلتي "أبو شريعة" و"الحساينة" في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، بعد عمليات بحث استمرت في ظل ظروف ميدانية وإنسانية بالغة الصعوبة.

وأوضحت الطواقم أن المنزل تعرض لسلسلة من الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أوقات متفرقة، من بينها غارة في السابع من يونيو/حزيران 2025، وأخرى خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين وبقاء عدد كبير من الضحايا تحت الركام.

وأكدت أن عمليات البحث والانتشال ما زالت تواجه تحديات كبيرة نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته الغارات، إلى جانب النقص الحاد في المعدات والآليات الثقيلة والإمكانات اللازمة للوصول إلى المفقودين.

وأشارت إلى أن آلاف الشهداء لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف أنحاء قطاع غزة، في ظل صعوبة الوصول إلى العديد من المواقع المستهدفة بسبب حجم الدمار والظروف الميدانية.

وبحسب معطيات رسمية، لا يزال نحو ثمانية آلاف شهيد تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع، بينما تواصل طواقم الإنقاذ جهودها لانتشال الضحايا، رغم محدودية الإمكانات والحاجة الماسة إلى معدات وآليات متخصصة لإتمام عمليات البحث والإنقاذ.