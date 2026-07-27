الإفراج عن 60 أسيرًا من سجن النقب ووصولهم إلى غزة بحالة صحية متدهورة

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، 60 أسيرًا فلسطينيًا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سجن "النقب" الصحراوي، وذلك في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى المحررين وصلوا وهم في أوضاع صحية بالغة السوء، نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل وسوء معاملة خلال فترة اعتقالهم داخل السجون الإسرائيلية.

وفور وصولهم، باشرت الطواقم الطبية في مجمع ناصر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمحررين، لتقييم أوضاعهم الصحية وتقديم الرعاية والعلاج اللازمين، في ظل ما ظهرت عليهم من علامات الإعياء والإصابات الناجمة عن ظروف الاعتقال القاسية.