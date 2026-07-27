5 شاحنات غاز طهي تدخل غزة لتوزيعها على أكثر من 11 ألف مستفيد

أعلنت الهيئة العامة للبترول والغاز في قطاع غزة، مساء الاثنين، دخول خمس شاحنات محملة بغاز الطهي إلى القطاع، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين وفق الكشف الموحد الصادر بتاريخ 27 يوليو، بما يستفيد منه نحو 11,720 مواطنًا في مختلف محافظات القطاع.

وأكدت الهيئة أن الكميات الواردة ستُوزع وفق الآلية المعتمدة، في ظل استمرار أزمة حادة في توفر غاز الطهي والوقود، نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول الإمدادات الإنسانية والمحروقات.

ويواجه قطاع غزة نقصًا حادًا في الوقود ومشتقاته بسبب القيود المشددة على إدخال الشاحنات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتعطيل عمل العديد من المرافق الحيوية.

وأثر شح الوقود بشكل مباشر على تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي، كما تسبب في توقف عدد من سيارات الإسعاف والمخابز عن العمل، ما فاقم معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.