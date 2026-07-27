الصين تتهم شركات ذكاء اصطناعي أميركية باستخدام نماذجها وتتوعد بحماية مصالحها

اتهمت الصين، اليوم الاثنين، شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية بالاعتماد على نماذج وبيانات صينية في تطوير وتدريب أنظمتها، وذلك في تصعيد جديد للخلاف التكنولوجي بين بكين وواشنطن، بعد أيام من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات صينية بدعوى الاستيلاء على تقنيات أميركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن "العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية استخدمت تقنية التقطير للحصول على معلومات من نماذج صينية خلال عمليات البحث والتطوير والتدريب".

وتُعد تقنية "التقطير" (Distillation) إحدى الأساليب الشائعة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ يجري خلالها تدريب نموذج أصغر على محاكاة مخرجات نموذج أكبر وأكثر تطورًا بهدف تحسين الأداء وتقليل كلفة التشغيل.

ورفضت بكين الاتهامات الأميركية الموجهة لشركاتها بشأن استخدام هذه التقنية بصورة غير مشروعة، معتبرة أنها "تفتقر إلى الأساس الواقعي والسند القانوني"، واتهمت واشنطن باتباع "معايير مزدوجة" والسعي إلى فرض هيمنتها على قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة والقانونية بحزم".

ويأتي هذا التوتر بعد أن اتهم مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون العلوم والتكنولوجيا، مايكل كراتسيوس، الأسبوع الماضي، شركة مون شوت إيه آي الصينية الناشئة بنسخ أحد أكثر نماذج شركة أنثروبيك الأميركية تطورًا وسرية، واستخدامه في تطوير نموذجها كيمي كاي 3، وهو ما أعاد الجدل حول المنافسة المتصاعدة بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما لوّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بفرض عقوبات على شركات صينية، في وقت تدرس فيه الإدارة الأميركية فرض قيود أو حظر على استخدام بعض نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر المطورة خارج الولايات المتحدة، وسط مخاوف من اعتمادها على تقنيات الاستخلاص في تطويرها.