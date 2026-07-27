تحذيرات من تدهور خطير في الأوضاع المعيشية والصحية للأسرى بسجن النقب

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تقريراً حقوقياً جديداً يحذر من التدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية والصحية للمعتقلين القابعين في سجن النقب الصحراوي. وجاء هذا التقرير بناءً على زيارات ميدانية قام بها محامي الهيئة لعدد من الأسرى الإداريين، حيث وثق شهادات مروعة حول طبيعة الحياة اليومية داخل السجن. وأكدت المصادر أن الأسرى يواجهون نقصاً حاداً في الملابس الصيفية الأساسية، فضلاً عن تقديم وجبات طعام رديئة الجودة والكمية.

وتطرقت الشهادات الموثقة إلى الحالة الصحية الحرجة لعدد من المعتقلين، من بينهم الشاب هاشم مأمون محاسنة البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يعاني من آلام حادة في الأسنان وانتشار للفطريات الجلدية دون علاج. كما يعاني الأسير عماد مؤيد حبش من اضطرابات في ضغط الدم وضعف في حاسة السمع نتيجة إصابة سابقة لم يتم التعامل معها طبياً بشكل صحيح. وتعكس هذه الحالات سياسة الإهمال الطبي الممنهج التي تتبعها إدارة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تدهور حاد في صحة الأسير معتز هشام يعقوب، الذي فقد نحو 40 كيلوغراماً من وزنه نتيجة الظروف القاسية، وهو بحاجة ماسة لمضادات حيوية لعلاج التهابات ناتجة عن عمليات جراحية سابقة. كما يعاني الأسير محمد رجا الخطيب من أعراض مرض الجرب الجلدي وضعف في السمع، جراء تعرضه لاعتداءات جسدية عنيفة خلال تواجده في سجن سابق قبل نقله إلى النقب، مما يفاقم من معاناته اليومية.