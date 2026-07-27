مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب مقام النبي موسى شرق القدس

أقام مستوطنون، اليوم الاثنين، بؤرة استيطانية جديدة في محيط مقام النبي موسى، شرقي مدينة القدس المحتلة، في خطوة جديدة ضمن سياسة التوسع الاستيطاني المتواصلة في المنطقة.

وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين شرعوا في إنشاء البؤرة الاستيطانية قرب المقام، في إطار محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وتشهد المنطقة الواقعة بين القدس والأغوار تصعيدًا ملحوظًا في الأنشطة الاستيطانية، من خلال إقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي الزراعية والرعوية، بما يهدد الوجود الفلسطيني ويقوض التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.

ويأتي إنشاء هذه البؤرة في ظل تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، خاصة في محيط القدس المحتلة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.