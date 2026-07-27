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^200 مثال: غزة العزة

وصول 3 شهداء و12 جريحاً لمشافي غزة بـ24 ساعة

وصول 3 شهداء و12 جريحاً لمشافي غزة بـ24 ساعة
وصول 3 شهداء و12 جريحاً لمشافي غزة بـ24 ساعة

الرسالة نت - متابعة

قالت وزارة الصحة في غزة، يوم الإثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 شهداء و12 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن الشهداء الجدد بينهم شهيدان وصلا المشافي، إلى جانب شهيد ثالث ارتقى متأثراً بإصابته السابقة.

وأكدت أن أعداداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت الصحة أن إجمالي عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر ارتفع إلى 1,203 شهداء و3,900 إصابة، إضافة إلى انتشال 803 جثامين.

ويرتفع بذلك إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي التراكمية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,329 شهيداً و174,009 إصابات، وفق الصحة.

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313627

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