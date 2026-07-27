رسالة طفلة من غزة تلقى صدى في مدريد.. سانشيز: نراكم ونسمعكم

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، وجّه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رسالة مصورة إلى الطفلة الفلسطينية ليان القوقا من قطاع غزة، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تقف أمام جدارية رسمتها على أحد المباني المدمرة، تحمل صورة سانشيز، معبرة عن امتنانها للشعب الإسباني ومواقفه الداعمة للفلسطينيين.

وكانت ليان قد قالت في رسالتها: "أنا ليان من غزة، رسمنا اليوم رئيس وزراء إسبانيا، وأتمنى أن تصله هذه الصورة، له وللشعب الإسباني الذي نحبه كثيراً".

ولم تتأخر استجابة سانشيز، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" رسالة مصورة شكر فيها ليان والفنانين الذين شاركوا في رسم الجدارية، قائلاً إن الشعب الإسباني يسمع أطفال غزة ويرى معاناتهم، معرباً عن أمله في أن يأتي اليوم الذي يعود فيه أطفال القطاع إلى مدارسهم ويرسمون دون خوف، ويعيشون في أمن وسلام.

وردّت الطفلة ليان بمقطع فيديو جديد، عبّرت فيه عن سعادتها بتلقي الرد، قائلة إن اختلاف اللغة لا يمنع تشابه القلوب، مقدمة شكرها لرئيس الوزراء الإسباني ولكل من دعم غزة وأهلها.

وتزامنت هذه اللفتة مع احتفالات عدد من أهالي قطاع غزة بفوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، حيث اعتبر كثيرون أن تشجيعهم للمنتخب جاء تقديراً للمواقف السياسية والإنسانية التي أبدتها إسبانيا تجاه الفلسطينيين، وفي مقدمتها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب مواقف متكررة داعمة لوقف الحرب وحماية المدنيين.

ورأى متابعون أن التفاعل بين الطفلة ليان ورئيس الوزراء الإسباني يعكس كيف يمكن للرسائل الإنسانية البسيطة أن تتجاوز الحدود، وأن تنقل صوت أطفال غزة إلى العالم.