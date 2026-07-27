الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا خلال حملة اقتحامات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 12 مواطنًا في محافظتي نابلس وقلقيلية، فيما شنت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في الخليل وبيت لحم، وشددت إجراءاتها العسكرية على الحواجز في الأغوار الشمالية، بالتزامن مع إغلاق طرق ونصب حواجز أعاقت حركة المواطنين في عدة محافظات بالضفة الغربية.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، وهم عمرو رمضان من قرية تل، وعبد الكريم زيادة من قرية مادما، وأسيد حمادنة من بلدة عصيرة الشمالية، وعارف أبو سيف ومعين أبو عمر من بلدة برقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها، قبل أن تعتقل عبد الله الحوتري، وعبود مصطفى، ومحمود قرعان. وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، عقب اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة كفر قدوم وقريتي حجة وباقة الحطب.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حيي كفر سابا والنقار، وداهمت منزل المواطن بلال مسكاوي وفتشته، قبل أن تعتقله. كما اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية من مدخلها الرئيسي، وداهمت الحارة التحتا، واعتقلت المواطن عاكف جمعة عقب تفتيش منزله.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي حجة وباقة الحطب، واعتقلت شابين من قرية باقة الحطب، دون أن تعرف هويتهما، قبل أن تنسحب بعد اقتحام استمر نحو ساعتين.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدات بيت أمر، وإذنا، ودورا، ويطا، وفتشت منازل المواطنين ومركباتهم، وعبثت بمحتوياتها، كما أخضعت عددًا من المواطنين لتحقيقات ميدانية، بينهم الصحفي إيهاب العلامي. ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، أبقارهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة واد النفاخ بقرية البرج جنوب الخليل، ما ألحق أضرارًا بالمزروعات. وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي تقوع وجناتة جنوب شرق المحافظة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.

وفي بلدة تقوع، تمركزت قوات الاحتلال في عدة مناطق، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وصورت هويات أصحابها، ومن بينهم عماد علي جبريل، وسلمان أبو مفرح، وجودة صابر العمور، وياس حسن العمور.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن أحمد علي عساكرة في بلدة جناتة وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الأغوار الشمالية، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير وعين شبلي، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916 حاجزًا وبوابة، بينها 243 بوابة أقيمت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشهدت محافظات الضفة الغربية، أمس الأحد، تشديدًا عسكريًا واسعًا فرضته قوات الاحتلال، تمثل في إغلاق عدد من الحواجز والبوابات الحديدية وتشديد إجراءات التفتيش، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين